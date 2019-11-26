В Москве во вторник ожидается до -2°С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура в столице составит от -4°С до -2°С.

Ветер южный 5-10 м/с, атмосферное давление составит 756 мм рт. ст.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.