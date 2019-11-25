Протестующие в Тбилиси освистали президента при выходе из кафе

Участники митинга, проходящего у здания парламента Грузии в Тбилиси, освистали президента страны Саломе Зурабишвили, когда она выходила из кафе. Об этом сообщает ТАСС.

Митингующие направились к заведению, в котором глава государства ужинала в компании друзей, когда увидели фотографию президента на странице кафе в Facebook.

Охрана президента закрыла вход в кафе и вызвала подкрепление, после чего Зурабишвили добралась до машины по специально организованному коридору. Демонстранты, собравшиеся у заведения, освистали лидера страны и назвали ее слугой.

14 ноября в столице Грузии начались акции протеста после непринятия депутатами обещанных поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

18 ноября оппозиционные силы блокировали здание парламента, что привело к силовому разгону протестующих. 25 ноября оппозиция вновь организовала митинг у парламента.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шествие оппозиции проходит в Тбилиси

— Протестующие повесили цепь и замок на ограду президентского дворца в Тбилиси

— «Вместе против одного»: массовые протесты захватывают Грузию