Полиция провела обыски в домах обвиняемого в убийстве главы ингушского Центра «Э»
Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах обвиняемого в убийстве главы ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Отмечается, что в селе Экажево в частном домовладении обвиняемого по делу Картоева Курейша.
Кроме того, аналогичные мероприятия прошли у родственников Курейша. По некоторым данным, в ходе обысков был задержан двоюродный брат обвиняемого.
2 ноября в Москве Эльджаркиев и его брат, работавший врачом в столичной клинике, были застрелены на улице Академика Анохина. Злоумышленник произвел не менее 10 выстрелов по своим жертвам.
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