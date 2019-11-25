В Совфеде оценили инициативу сделать 31 декабря выходным

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский прокомментировал предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам сенатора, Совфед может поддержать эту идею, если депутаты Государственной думы выскажутся в ее пользу.

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявлял, что 31 декабря может стать выходным, если при этом сохранится общее число нерабочих праздничных дней.

В качестве решения этой проблемы Рязанский предложил сделать удлиненную рабочую неделю перед праздником или добавит один рабочий день в январе.

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