Задержан подозреваемый в нападении на детского врача в Пскове

В Пскове полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на детского врача. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

По данным следствия, 43-летний мужчина днем 25 ноября зашел в здание ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» и напал на сотрудника медучреждения.

Врач получил ножевое ранение туловища.

Уточняется, что в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности»).

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