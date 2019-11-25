Названы способы пережить «атмосферную впадину»

Врач-невролог Рустем Гайфутдинов назвал способы борьбы с резким понижением атмосферного давления. Об этом сообщает «Москва 24».

Он заявил, что большему риску подвержены те, кто наиболее восприимчив к погодным аномалиям. В большей степени к ним относятся пожилые люди, поскольку у них в это время обостряются проблемы с суставами и перепады артериального давления.

Кроме того, находящимся в группе риска грозит усиление имеющихся хронических заболеваний.

Невролог посоветовал в периоды «атмосферной впадины», которая начнется со второй половины этой недели, заранее принять назначенные врачом лекарства, соблюдать режим дня, вести спокойный образ жизни и не перегружать организм. Он также предостерег граждан от длительных поездок.

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