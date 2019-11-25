В Мутном Материке после победы в конкурсе названий ждут Путина

Жители села Мутный Материк в Коми хотят, чтобы награду за победу в конкурсе названий вручал лично президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя местной администрации Константина Канева.

Село Мутный Материк стало победителем конкурса на самое веселое название, который проводился в сообществе Туту.ру в социальной сети «ВКонтакте». На победу претендовали 100 населенных пунктов из 83 регионов России.

По словам Канева, местные жители радуются победе и гордятся уникальным названием села.

«Люди говорят, что на церемонию вручения кубка ожидают президента России, чтобы он вручил награду лично», — отметил глава администрации.

Сообщается, что организаторы конкурса торжественно вручат памятный кубок администрации села и установят знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019».

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