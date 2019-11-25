Уроженца Ставрополья посадили на 10 лет за подготовку теракта
Южный окружной военный суд приговорил уроженца Ставропольского края Эдуарда Баширова к 10 годам колонии за подготовку теракта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.
По данным следствия, Баширов был вовлечен в деятельность террористического сообщества с 2017 года.
В 2018 году члены данного сообщества разработали план теракта в Хасавюрте республики Дагестан, впоследствии запланированное место было изменено на Кавказские Минеральные Воды.
Баширов и его сообщники собирались взорвать самодельные взрывные устройства и расстрелять людей.
В отношении Баширова были возбуждены уголовные дела по статьям «Подготовка к теракту», «Содействие террористической деятельности» и «Участие в террористическом сообществе».
По заявлению представителя суд, обвиняемый был признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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