Уроженца Ставрополья посадили на 10 лет за подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил уроженца Ставропольского края Эдуарда Баширова к 10 годам колонии за подготовку теракта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда.

По данным следствия, Баширов был вовлечен в деятельность террористического сообщества с 2017 года.

В 2018 году члены данного сообщества разработали план теракта в Хасавюрте республики Дагестан, впоследствии запланированное место было изменено на Кавказские Минеральные Воды.

Баширов и его сообщники собирались взорвать самодельные взрывные устройства и расстрелять людей.

В отношении Баширова были возбуждены уголовные дела по статьям «Подготовка к теракту», «Содействие террористической деятельности» и «Участие в террористическом сообществе».

По заявлению представителя суд, обвиняемый был признан виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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