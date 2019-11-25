Африканские демонстранты напали на лагерь миротворцев ООН, расположенный недалеко от города Бени в Демократической Республике Конго. Об этом сообщает Le Monde.

Отмечается, что причиной нападения стало недовольство местных жителей бездействием миротворцев в ситуации с расправой повстанцами-исламистами «Объединенных демократических сил» (ADF) над жителями, в ходе которой были убиты восемь человек.

Уточняется, что недовольные протестующие совершили атаку на один из двух лагерей миротворцев ООН и устроили там пожар. Незадолго до участникам миссии удалось покинуть лагерь.

Ранее демонстранты устроили столкновения с полицией в городе, а также подожгли здание администрации.

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