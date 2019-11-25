В администрации района назвали причину отравлений газом под Нижним Новгородом

Глава администрации Вадского муниципального района Нижегородской области Иван Ураев заявил, что газовое облако до школы, где отравились 45 человек, мог донести сильный ветер. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что предварительной версии причиной массового отравления газом могло стать нарушение эксплуатации оборудования на газораспределительной станции. По словам Ураева, станция находится в шести километрах от школы.

Глава администрации рассказал, что жалобы поступали и с улиц, находящихся по соседству со школой. Он предположил, что газ разнесло по розе ветров.

Ураев также отметил, что необходимость введения режима чрезвычайной ситуации в районе отсутствует.

Ранее стало известно, что в Вадской средней школе произошло массовое отравление газом. Пострадавшие были доставлены в больницу, после чего отпущены домой.

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