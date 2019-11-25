Шествие оппозиции проходит в Тбилиси

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В центре Тбилиси проходит манифестация грузинской оппозиции, сообщает «Интерфакс».

По заявлению оппозиционеров, после шествия будет организован митинг у здания парламента, который продлится всю ночь. На следующее утро протестующие намерены начать пикетирование здания с целью не позволить депутатам провести заседание.

По данным местных СМИ, в акции принимают участие более тысячи человек.

14 ноября в столице Грузии начались акции протеста после непринятия депутатами обещанных поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

18 ноября оппозиционные силы блокировали здание парламента, что привело к силовому разгону протестующих.

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