Ребенок выжил после падения с девятого этажа в Москве

Пятилетний ребенок пережил падение с девятого этажа жилого дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

Мальчик упал с девятого этажа 14-этажного дома на козырек подъезда. Инцидент произошел на улице Подольская на юго-востоке столицы.

Ребенок получил множественные переломы и был направлен в больницу.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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