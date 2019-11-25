Ребенок выжил после падения с девятого этажа в Москве
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Пятилетний ребенок пережил падение с девятого этажа жилого дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.
Мальчик упал с девятого этажа 14-этажного дома на козырек подъезда. Инцидент произошел на улице Подольская на юго-востоке столицы.
Ребенок получил множественные переломы и был направлен в больницу.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
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