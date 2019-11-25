Полиция Сургута проверит данные об избиении школьницы сверстницами

В Сургуте полиция займется проверкой информации об избиении девушки-подростка сверстницами, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

По заявлению представителя ведомства, на прошлой неделе в полицию поступили заявления об избиении школьницы, в настоящее время инициирована проверка. Отмечается, что возраст участниц конфликта не превышает 16 лет.

Ранее местное информационное агентство «К-Информ» опубликовало видеозапись, на которой сверстницы избивают 15-летнюю девушку.

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