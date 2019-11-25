Пропавшего в Саратовской области мальчика ищут четвертый день

Поиски 12-летнего мальчика, пропавшего в Саратовской области, продолжаются четвертый день. Об этом сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

В поисковых мероприятиях задействованы 42 волонтера, их количество продолжает увеличиваться. Также на месте работают 17 сотрудников службы спасения.

К поиску привлечены силы полиции, Следственного комитета России и профильного отдела Главного управления МВД по розыску пропавших без вести.

Ранее стало известно, что 12-летний школьник из села Песчанка Саратовской области 21 ноября не вернулся домой после прогулки с друзьями, по факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве несовершеннолетнего.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Две девочки пропали в Краснодарском крае

— Пропавшая в Крыму девочка найдена мертвой

— В лесу под Ставрополем нашли завернутый в пакет телефон пропавшей 16-летной девочки