Стало известно, кто может занять пост Бокерии

Сменить главного кардиохирурга Минздрава Лео Бокерию на посту директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) кардиохирургии имени Бакулева может его заместитель. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

По заявлению источника, новым директором НМИЦ им. Бакулева станет Елена Голухова, ранее занимавшая должность заместителя руководителя по научной и клинической работе.

Ранее стало известно, что главный кардиохирург Минздрава Лео Бокерия переходит с должности директора НМИЦ на позицию президента центра.

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