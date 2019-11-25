Девочку с большим родимым пятном отказались крестить в Кургане

Священник из Кургана отказался крестить младенца с большим родимым пятном. Об этом «Подъему» рассказала мать ребенка Мария Хвостанцева

По ее слова, священник побоялся реакции других родителей и того, что это может быть заразно.

При этом, как рассказала мать ребенка, батюшка попросил не рассказывать о случившемся в социальных сетях, потому что это «не по-божески».

Хвостанцева сообщила, что крещение согласились произвести индивидуально, но за деньги — 4 тысячи рублей.

Отмечается, что девочка родилась с невусом (родимым пятном), который занимает 80% тела.