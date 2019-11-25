СК начал расследование нападения мужчины на бывшую жену в Москве

Следователи начали работу над уголовным делом, возбужденным по факту нападения мужчины на бывшую супругу на юго-востоке столицы. Об этом сообщается на сайте Главного управления Следственного комитета России по Москве.

Отмечается, что дело было принято к производству по инициативе руководства Главного следственного управления ведомства.

Ранее стало известно, что 24 ноября мужчина ударил ножом бывшую жену возле жилого дома по Волгоградскому проспекту. Женщине была оказана своевременная медицинская помощь, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для установления обстоятельств произошедшего и определения местонахождения подозреваемого.

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