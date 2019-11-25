Мужчина с ножом напал на гулявшую с ребенком бывшую жену в Москве

На юго-востоке Москвы мужчина напал с ножом на бывшую супругу, которая возвращалась с прогулки с ребенком, расследованием дела займется СК. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного управления СК России по столице Юлию Иванову.

По словам Ивановой, 24 ноября мужчина ударил ножом бывшую жену возле жилого дома по Волгоградскому проспекту. В настоящее время следователи ведут поиски подозреваемого.

Уточняется, что сейчас жизни и здоровью потерпевшей ничто не угрожает.

По факту произошедшего возбужденно уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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