Совфед одобрил закон о признании физлиц иноагентами

Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа, признавать иноагентами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее этот законопроект был одобрен на пленарном заседании Госдумы во втором чтении.

Этот проект закона предусматривает признание иностранными агентами или СМИ-иноагентами физических лиц, распространяющих информацию на неограниченную аудиторию или участвующих в создании такой информации, а также получающих финансирование из-за рубежа.

Реестр иностранных агентов будет вести министерство юстиции России, решение о внесении в список или об исключении из него ведомство будет принимать совместно с министерством внутренних дел. Под действие закона могут попасть юридические лица, зарегистрированные за пределами России, зарубежные структуры, не учредившие российское юридическое лицо, и физические лица, финансируемые из-за границы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Закон о гражданах-иноагентах принят во втором чтении

— Законопроект о признании физлиц иноагентами могут принять еще в 2019 году