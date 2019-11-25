Самолет не смог вылететь из Новосибирска в Нерюнгри из-за неисправности

Пассажирский самолет SSJ100 не смог вылететь из Новосибирска в Нерюнгри в назначенный срок из-за найденной технической неполадки, сообщает принадлежащее Григорию Березкину «РБК» со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Отмечается, что на борту лайнера находились 57 пассажиров. Их перевели в стерильную зону и в качестве небольшой компенсации предоставили напитки и питание. Вероятно, если их вылет из-за найденной неисправности будет задержан на восемь часов и более, то их расселят в гостиницу.

В прокуратуре пояснили, что в результате осмотра самолета до вылета была найдена техническая неисправность.

Другие подробности не приводятся.

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