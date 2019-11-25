Всех пострадавших от отравления газом отпустили из больницы в Нижегородской области
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Отравившиеся природным газом в одной из школ Нижегородской области отпущены домой, сообщает РИА «Новости».
По данным областного миндзрава, ученики в настоящий момент находятся в удовлетворительном состоянии. Угрозу их жизни и здоровью нет.
25 ноября в больницу были доставлены 43 ребенка и один взрослый из Вадской средней школы,где предположительно произошло отравление бытовым газом. Отмечается, что тяжелых отравлений нет, 23 ребенка после обследования и оказания медицинской помощи отпущены домой.
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