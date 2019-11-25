Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии

Глава Минздрава Вероника Скворцова опровергла появившиеся в СМИ слухи об увольнении главного кардиохирурга России Лео Бокерии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Скворцова уточнила, что кардиохирург переходит с должности директора центра имени Бакулева на позицию президента центра.

Данные об увольнении 79-летнего Бокерии стали появляться в СМИ 25 ноября. Издания ссылались на источники и говорили, что глава Минздрава подписала заявление об увольнении врача из-за его возраста и окончания действия контакта.

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— Бокерия был не в курсе сообщений в СМИ о своем увольнении