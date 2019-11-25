Семья пострадавшего в стральбе в Забайкалье опровергла данные об извинениях Шамсутдинова

Семья получившего ранения в ходе стрельбы в военной части в Забайкалье военнослужащего Евгения Графова опровергла данные об извинениях стрелявшего срочника Рамиля Шамсутдинова, сообщает Telegram-канал «Подъем».

Так, сестра пострадавшего Елена Графова заявила, что ни ей, ни его матери тюменский солдат не звонил.

Отец Шамсутдинова также сообщил, что ничего не знает о звонке сына родным Графова. По его словам в СИЗО, где находится его сын, не дают телефоны, чтобы позвонить.

«Он бы мне позвонил, а мне он не звонит. Мне никто не сообщал такого. Мне вот объясняли, что для звонка ему мне надо какое-то разрешение у них брать. Он может позвонить только через следователя, наверное, если попросит его телефон. Но я ничего об этом не знаю. Это надо у него узнавать», — заявил он.

Ранее СМИ со ссылкой на источник, писали, что Шамсутдинов позвонил из СИЗО матери раненого Графова и извинился.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам в своей части в Забайкалье 25 октября. В результате инцидента погибли два офицера и шесть солдат, двое были госпитализированы. Срочника задержали в тот же день. Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело.

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