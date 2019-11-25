В Кремле оценили идею расширения пределов самообороны в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сформируют собственную позицию по законопроекту о расширении допустимой самообороны после внесения документа в Госдуму, передает РИА «Новости».

«Это новая инициатива, после того, как она будет внесена в Госдуму, начнется экспертная ее проработка, и потом будет формироваться какая-то позиция», — сказал Песков.

Ранее председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил внести законопроект, который позволит не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае применения к ним насилия или такой угрозы Он аргументировал свое предложение тем, что граждане, которые защищали свою жизнь, дом и семью от насильников, бандитов и грабителей, в итоге часто сами оказываются в тюрьме, из-за существующей в России нормы о превышении пределов допустимой самообороны.

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