Четверо погибли и один пропал без вести после наводнения во Франции

Сильные ливни на юго-востоке Франции привели к наводнению, в результате которого четыре человека погибли и один пропал без вести. Об этом сообщает The Local France.

Уточняется, что 24 ноября были обнаружены тела 71-летних супругов, числившихся пропавшими без вести. Они находились в автомобиле, который смыло водой в овраг.

Тело одного человека было найдено в деревне Ле Мю, недалеко от места, где 23 ноября перевернулась спасательная шлюпка с тремя членами пожарной команды и тремя гражданскими лицами на борту, один из которых также пропал без вести.

Еще одно тело мужчины в возрасте 50 лет было найдено в деревне Кабассе в машине.

Судьба 77-летнего француза, которого не видели с утра 23 ноября, все еще остается неизвестна.



По данным местных властей, из-за паводка около 4,5 тыс. домохозяйств остались без электричества в регионах Вара и Приморских Альп.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения на юге Европы три человека погибли в Испании и еще двое в Италии.

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