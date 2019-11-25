Около 14 тысяч овец утонули в Черном море
close
Грузовое судно Queen Hind, перевозящее более 14 тыс. овец в Саудовскую Аравию, перевернулось у побережья Румынии в Черном море. Об этом сообщает «Би-би-си».
Для спасения овец была начата операция с участием полиции, пожарных и румынской береговой охраны.
По предварительным данным, только 32 овцы вытащили из воды. Спасательные работы продолжаются.
Уточняется, что все члены экипажа — 22 гражданина Сирии — были спасены.
Тем временем один член экипажа был доставлен в больницу с переохлаждением.
Пока неизвестно, что послужило причиной опрокидывания корабля. По словам властей, после завершения операции по спасению овец будет начато расследование.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: