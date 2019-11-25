Около 14 тысяч овец утонули в Черном море

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Во время ежегодного прогона овец через центр Мадрида, Испания, октябрь 2018 года Во время ежегодного прогона овец через центр Мадрида, Испания, октябрь 2018 года
Во время ежегодного прогона овец через центр Мадрида, Испания, октябрь 2018 года
Susana Vera/Reuters

Грузовое судно Queen Hind, перевозящее более 14 тыс. овец в Саудовскую Аравию, перевернулось у побережья Румынии в Черном море. Об этом сообщает «Би-би-си».

Для спасения овец была начата операция с участием полиции, пожарных и румынской береговой охраны.

По предварительным данным, только 32 овцы вытащили из воды. Спасательные работы продолжаются.

Уточняется, что все члены экипажа — 22 гражданина Сирии — были спасены.

Тем временем один член экипажа был доставлен в больницу с переохлаждением.

Пока неизвестно, что послужило причиной опрокидывания корабля. По словам властей, после завершения операции по спасению овец будет начато расследование.

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