Около 14 тысяч овец утонули в Черном море

Грузовое судно Queen Hind, перевозящее более 14 тыс. овец в Саудовскую Аравию, перевернулось у побережья Румынии в Черном море. Об этом сообщает «Би-би-си».

Для спасения овец была начата операция с участием полиции, пожарных и румынской береговой охраны.

По предварительным данным, только 32 овцы вытащили из воды. Спасательные работы продолжаются.

Уточняется, что все члены экипажа — 22 гражданина Сирии — были спасены.

Тем временем один член экипажа был доставлен в больницу с переохлаждением.

Пока неизвестно, что послужило причиной опрокидывания корабля. По словам властей, после завершения операции по спасению овец будет начато расследование.

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