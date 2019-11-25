Синоптики предупредили россиян о резком понижении давления

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о приближающемся пониженном давлении. Об этом сообщает «Российская газета».

Она уточнила, что резкое понижение давления произойдет во второй части недели. К 29 ноября его показатели могут опуститься на 15 единиц ниже нормы и достичь 732 мм ртутного столба. Такое явление Паршина назвала атмосферной впадиной.

Она призвала внимательнее отнестись к своему здоровью в эти дни, особенно людям, имеющим хронические заболевания. Также она предупредила, что настроение при низком давлении может резко ухудшаться.

Кроме того, специалист добавила, что предыдущая неделя наоборот отличалась экстремально высоким давлением, так называемым «климатическим зубом».

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