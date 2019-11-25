Жириновский предложил расширить границы самообороны

Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал в ближайшее время внести законопроект, который позволит не наказывать граждан за превышение правил самообороны в случае применения к ним насилия или такой угрозы. Об этом сообщают «Известия».

Поясняется, что изменения коснутся статьи 37 Уголовного кодекса России, которую предлагается дополнить соответствующим пунктом.

Депутат аргументировал свое предложение тем, что граждане, которые защищали свою жизнь, дом и семью от насильников, бандитов и грабителей, в итоге часто сами оказываются в тюрьме, из-за существующей в России нормы о превышении пределов самообороны.

Жириновский также привел в пример американское законодательство, в котором действует норма «мой дом — моя крепость», где каждый человек, незаконно проникнувший в чужой дом, должен понимать, что его могут убить. За это, отметил депутат, владельцу жилья «ничего не будет», так как человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь и жизнь близких, и судить его нельзя.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Отбившейся ножом от насильника жительнице Химок смягчили обвинение

— «Женимся, родишь мне»: за что сестры Хачатурян зарезали отца

— «Будет труп – тогда и приедем»: почему в России убивают женщин