Экс-«народный мэр» Горловки признался в работе на украинскую разведку

Избранный в 2014 году очередным «народным мэром» города Горловки самопровозглашенной ДНР Эдуард Матюха в прямом эфире сказал, что является шпионом и работает на украинскую разведку. Об этом сообщает ТСН.

По его словам, все это время он был сотрудником Главного управления разведки (ГУР), которое относится к украинскому министерству обороны. За время нахождения в ДНР, он разжигал ссоры между ополченцами и «занимался провокациями». В настоящее время Матюха уже экс-«народный мэр».

Также он признался, что был инициатором создания скандального украинского сайта «Миротворец». Однако на этом сайте бывший «народный депутат» сам числится «пособником боевиков».

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