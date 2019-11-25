В Ханты-Мансийске и Сургуте отменили занятия в школе из-за холодов

В школах Ханты-Мансийска и Сургута были отменены занятия для учеников начальных и средних классов из-за сильных холодов. Об этом сообщает ТАСС.

Так, 25 ноября, занятия с 1-го по 4-й класс первой смены отметили в Ханты-Мансийске. В Сургуте отметили занятия у школьников с 1-го по 6-й класс. На данный момент температура в этих городах составляет -27°С.

Согласно прогнозам местных синоптиков, в регионе ожидается -16°С..-21°С, в отдельных районах может похолодать до -26 В Ханты-Мансийске и Сургуте температура воздуха ночью опускалась до отметок - 29°С.