Синоптики рассказали, когда в Москве ждать оттепели
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет оттепель. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, на этой неделе первые два дня будут морозными и с низкой температурой, однако уже в среду, во второй половине дня, давление начнет падать, а температура повышаться.
Так, в четверг уже будет от -2°С до +2°С. Ночью ожидается от -1°С до +6°С. Такая температура сохранится до конца недели.
В пятницу и субботу прогнозируется от -3°С до +2°С, а в субботу – от -1°С до +4°С.
Синоптик отметил, что существенных осадков в этот период не ожидается, но в пятницу землю может покрыть небольшой снег.
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