Синоптики рассказали, когда в Москве ждать оттепели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву придет оттепель. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на этой неделе первые два дня будут морозными и с низкой температурой, однако уже в среду, во второй половине дня, давление начнет падать, а температура повышаться.

Так, в четверг уже будет от -2°С до +2°С. Ночью ожидается от -1°С до +6°С. Такая температура сохранится до конца недели.

В пятницу и субботу прогнозируется от -3°С до +2°С, а в субботу – от -1°С до +4°С.

Синоптик отметил, что существенных осадков в этот период не ожидается, но в пятницу землю может покрыть небольшой снег.

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