Двух россиян спасли с перевернувшейся в море лодки в Южной Корее

Двух россиян спасли с перевернувшейся рыбацкой лодки в Южной Корее. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лодка с тремя южнокорейцами и двумя россиянами перевернулась в море на западном побережье Корейского полуострова около города Кунсан. Береговая охрана перевернувшуюся обнаружила лодку в 7,5 км к юго-западу от Кунсана. Граждане России были спасены, также охрана забрала тело 70-летнего южного корейка, который был привязан в борту. Еще два члена команды числятся пропавшими без вести.

Россиян доставили на вертолете в больницу. Они рассказали, что привязали тело южнокорейского мужчины после того, как он утонул, чтобы погибшего не унесло волнами.