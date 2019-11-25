Медведь загрыз собаку на территории маяка на Камчатке
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Медведь залез на территорию военного маяка на Камчатке и загрыз собаку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу тихоокеанского флота.
Животное, которое пролезло на территорию гидрографического объекта, начало гонять собак. Одну собаку медведь загрыз.
Работникам маяка пришлось обратиться в охотничье общество, и гражданские охотники нашли зверя и застрелили его.
Также в пресс-службе отметили, что происшествие произошло не на территории военной части.