Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у восточного побережья Камчатки в Кроноцком заливе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Единую геофизическую службу Российской академии наук.

Отмечается, что сейсмическое событие произошло в ночь на понедельник по местному времени. Очаг землетрясения находился на глубине 61 км. Эпицентр был в 220 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю заявили, что жители населенных пунктов не почувствовали землетрясение.