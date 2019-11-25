В МЧС заявили только об одном найденном горняке в шахте в Коми

Спасатели нашли живым только одного из троих пропавших горняков во время задымления в нефтешахте «Яреганефть» в Коми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Одного из пострадавших достали на поверхность живым. О еще двоих информации нет», — заявили в ведомстве.

При этом в пресс-службе ООО «ЛУКойл-Коми», чьим производственным подразделением является «Яреганефть», рассказали, что все трое рабочих найдены живыми.

До этого стало известно, что в уклонном блоке шахты на глубине около 200 метров во время буровых работ произошло задымление, где в это время находились 45 горняков. Следственный комитет организовал проверку после задымления шахты

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