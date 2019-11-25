Проезд на МЦД будет бесплатным две недели

Мэр города Москвы Сергей Собянин заявил, что проезд на электричках по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным в течение двух следующих недель. Об этом он рассказал на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, такое решение принято для того, чтобы тщательнее наладить билетную систему ЦППК.

«Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее», --написал Собянин.

Глава города добавил, что также будут увеличена составность всех поездов до 10-11 вагонов на МЦД-2 из-за значительного роста пассажиропотока.

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