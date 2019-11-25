Пропавших при задымлении в нефтешахте в Коми горняков нашли живыми

Трех горняков, которые пропали при задымлении в нефтешахте в Коми, нашли живыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «ЛУКойл-Коми».

В настоящее время работников шахты «Яреганефть» поднимают на поверхность.

До этого стало известно, что в уклонном блоке шахты на глубине около 200 метров во время буровых работ произошло задымление, где в это время находились 45 горняков. Все горняки были спасены МЧС. Следственный комитет организовал проверку после задымления шахты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — СК начал проверку по факту задымления шахты в Коми

— Три горняка пропали после задымления в шахте в Коми