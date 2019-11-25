СК начал проверку по факту задымления шахты в Коми

Следственный комитет начал проверку по факту задымления в нефтешахтев республике Коми. Об этом сообщает Т со ссылкой на республиканское СУСК РФ.

«Организовано проведение доследственной проверки по факту задымления в уклонном блоке №1 «дюСевер» нефтешахты № 1 НШУ «Яреганефть», — говорится в сообщении.

Отмечается, что связи с тремя рабочими, которые находились в шахте во время задымления, нет.

На месте происшествия работают экстренные оперативные службы, проводится спасательная операция. Также у шахты работает следственно-оперативная группа.

До этого стало известно, что в уклонном блоке шахты на глубине около 200 метров во время буровых работ произошло задымление, где в это время находились 45 горняков. Сотрудники МЧС уже спасли 33 человека, они находятся на поверхности. Еще девять горняков помогают спасателям. С тремя горняками до сих пор нет связи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Три горняка пропали после задымления в шахте в Коми