Более десяти дворников задержаны после массовой драки лопатами в центре Москвы

Задержаны более десяти дворников, устроивших драку с лопатами и ломами в центре столицы, передает РЕН ТВ.

В Главном управлении МВД России по Москве уточнили, что участники потасовки доставлены в отдел полиции. Серьезных пострадавших нет. Причины драки устанавливаются.

По данным издания, в конфликте на улице Ефремова участвовали несколько десятков человек. По предварительным данным, большинство рабочих успели разбежаться по дворам.

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