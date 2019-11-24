Три горняка пропали после задымления в шахте в Коми

В Республике Коми после задымления в шахте предприятия «Яреганефть» пропали три горняка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

Уточняется, что в уклонном блоке шахты на глубине около 200 метров во время буровых работ произошло задымление, где в это время находились 45 горняков. На место прибыли горноспасатели.

В настоящее время идет эвакуация шахтеров. 33 человека уже на поверхности, еще девять горняков помогают спасателям. С тремя горняками до сих пор нет связи.

По данным МЧС, среди эвакуированных никто не пострадал.

В пресс-службе отметили, что на месте работают два отделения горноспасателей, оперативная группа ухтинского пожарно-спасательного гарнизона и экстренные службы города Ухты. В главном управлении развернута работа оперативного штаба.

Причины задымления устанавливаются.

Нефтешахтное управление «Яреганефть» разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры — Ярегское. Его эксплуатация ведется с 1939 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Идет борьба за жизнь шахтера