Посетителей ресторана в Сургуте эвакуируют из-за крупного пожара

В одном из ресторанов Сургута произошел крупный пожар площадью 3,6 тысяч квадратных метров, передает РИА «Новости».

Спасатели экстренно эвакуируют посетителей заведения, всего из здания вывели 60 человек.

«На улице Рационализаторов горит здание ресторана «Кристалл» на площади 3,6 тысячи квадратных метров», — сказал источник.

Как стало известно, в результате происшествия пострадал человек.

Причины возгорания пока неизвестны.

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