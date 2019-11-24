Подлодку с двумя тоннами кокаина задержали в Испании
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Правоохранительные органы Испании перехватили в воскресенье, 24 ноября, подводную лодку, на борту которой было обнаружено более двух тонн кокаина. Об этом сообщает El Pais.
По данным издания, субмарина была задержана в водах автономного сообщества Галисия.
По предварительным данным, она прибыла из Колумбии.
Отмечается, что в результате инцидента были задержаны не менее двух человек.
В настоящее время полиция устанавливает все подробности данного дела.
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