Подлодку с двумя тоннами кокаина задержали в Испании

Правоохранительные органы Испании перехватили в воскресенье, 24 ноября, подводную лодку, на борту которой было обнаружено более двух тонн кокаина. Об этом сообщает El Pais.

По данным издания, субмарина была задержана в водах автономного сообщества Галисия.

По предварительным данным, она прибыла из Колумбии.

Отмечается, что в результате инцидента были задержаны не менее двух человек.

В настоящее время полиция устанавливает все подробности данного дела.

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