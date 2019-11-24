Абхазия запретила вывоз эвкалипта из республики
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Госинспекция по карантину растений Абхазии запретила вывозить из республики эвкалипт, сообщает РИА «Новости».
Мера была принята из-за массового распространения вредителя офелимуса.
«В связи с угрозой массового распространения на территории Республики Абхазия карантинного вредителя - офелимуса, эвкалиптовой листоблошки, опасной для эвкалиптовых деревьев, государственная инспекция Абхазии по карантину растений запрещает трансграничное перемещение всех видов эвкалиптов, вывозимых с территории республики», — говорится в сообщении.
Сколько будет действовать запрет не уточняется.
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