Абхазия запретила вывоз эвкалипта из республики

Госинспекция по карантину растений Абхазии запретила вывозить из республики эвкалипт, сообщает РИА «Новости».

Мера была принята из-за массового распространения вредителя офелимуса.

«В связи с угрозой массового распространения на территории Республики Абхазия карантинного вредителя - офелимуса, эвкалиптовой листоблошки, опасной для эвкалиптовых деревьев, государственная инспекция Абхазии по карантину растений запрещает трансграничное перемещение всех видов эвкалиптов, вывозимых с территории республики», — говорится в сообщении.

Сколько будет действовать запрет не уточняется.

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