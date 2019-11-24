Под Саратовом семилетняя девочка провалилась под лед и погибла

В городе Балаково в Саратовской области семилетняя девочка провалилась под лед и погибла, сообщает RT.

Как рассказали в Следственном комитете, две девочки гуляли возле пруда около улицы Академика Жука. Одна из подруг захотела выйти на лед, вторая отказалась пойти за ней.

Когда первая девочка вышла на ледяное покрытие, оно не выдержало ее веса, в результате чего ребенок оказался под водой.

Ее подруга позвала на помощь прохожих, которые вызвали спасателей. Ребенка доставили в реанимацию, но спасти ее не удалось.