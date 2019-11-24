Пожар произошел на центральном рынке Владикавказа

На центральном рынке Владикавказа произошел пожар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

В ведомстве уточнили, что на рынке загорелась крыша одного из павильонов.

Причиной возгорания стало короткое замыкание силового кабеля.

Спасатели эвакуировали с территории рынка 300 человек, в результате инцидента никто не пострадал.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шесть человек пострадали при пожаре в Свердловской области

— Крупный пожар произошел в поселке Мосрентген в новой Москве