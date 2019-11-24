Пожар произошел на центральном рынке Владикавказа
На центральном рынке Владикавказа произошел пожар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.
В ведомстве уточнили, что на рынке загорелась крыша одного из павильонов.
Причиной возгорания стало короткое замыкание силового кабеля.
Спасатели эвакуировали с территории рынка 300 человек, в результате инцидента никто не пострадал.
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