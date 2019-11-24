В деле о гибели 39 мигрантов в грузовике в Британии появился обвиняемый

Полиция британского графства Эссекс предъявила обвинения подозреваемому в деле о гибели 39 мигрантов в грузовике. Об этом сообщается на сайте полиции.

Отмечается, что обвиняемым стал 23-летний Кристофер Кеннеди.

Уточняется, что прокуратура предъявила обвинения «во вступлении в сговор с целью организации или облегчения передвижения людей для их эксплуатации и в сговоре для нарушения иммиграционного законодательства Великобритании».

Кеннеди предстанет перед судом 25 ноября.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стало известно гражданство погибших в грузовике в Британии 39 мигрантов

— Во Вьетнаме задержаны восемь человек по делу о гибели 39 мигрантов в Британии

— Подозреваемых по делу с 39 телами в грузовике объявили в розыск в Британии