Москвичей предупредили о туманах

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказала о том, что в Москве на следующей неделе ожидаются туманы и дымки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она также предупредила жителей столицы об ухудшении видимости, которые связаны с изменением погодных условий. Синоптик добавил, что туманы могут вызвать проблемы с авиасообщением начнутся и сложную обстановку на дорогах.

Кроме того, Тишковец заявила, что на следующей неделе москвичей ожидает околонулевая температура, а также гололедица и смешанные осадки.

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