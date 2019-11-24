Немецкий врач рассказала, какими продуктами заменить лекарства
Врач Франциска Рубин рассказала, какие продукты способствуют укреплению здоровья и в каких случаях они могут заменить лекарства, сообщает журнал Focus.
К самым полезным для человека продуктами Рубин отнесла овес, мед, имбирь, картофель, капуста, куркума, масла, соль, лимон и лук. Она советует как употреблять их в пищу, так и применять наружно в виде компрессов и масок.
Мед и соль, по словам врача, обладают дезинфицирующими свойствами, а в куркуме медик отметила ее противовоспалительное действие.
Для желудочно-кишечного тракта полезны овсянка, капуста и картофель, а для сердечно-сосудистой системы – растительные масла и имбирь.
Также Рубин посоветовала употреблять луковый суп при цистите и кофе с лимоном при головной боли.
Врач отметила, что правильное питание способно улучшить здоровье человека и снизить риски опасных заболеваний, однако бывают ситуации, в которых применение медикаментов необходимо.
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