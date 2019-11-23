В Молдавии с опоры линии электропередачи сняли психически нездорового мужчину

Спасатели в Молдавии сняли с опоры линии электропередачи мужчину, который находился там более девяти часов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным пресс-секретаря Департамента гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии Лилианы Пушкашу, мужчину при помощи автомобильных лестниц и другой спецтехники. Он ведет себя агрессивно, «кричит и плюется».

Отмечается, что в настоящее время его осматривают медики.

Причины его поступка пока неизвестны.

По словам соседей, мужчина имеет серьезные проблемы с психическим здоровьем и состоит на учете в психиатрической клинике.

Уточняется, что он находился на самом верху опоры линии электропередачи, на высоте более 20 метров с 11:00 до 20:30. На это время пришлось отключить подачу электроэнергии примерно 20 тыс. потребителям. Около 10 тыс. из них оставалось без света и тепла в течение всего дня.

Кроме того, из-за данного происшествия в двух микрорайонах не работали светофоры и не ходили троллейбусы.

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