СК возбудил дело против криминального авторитета Виктора Жаринова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против криминального авторитета Виктора Жаринова, мужчина объявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте СК.

36-летний мужчина обвиняется по статье 210.1 УК России («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

По данным следствия, в мае 2013 года Жаринов, занимал высокий «пост» в криминальном мире Нижегородской области, являлся вором в законе.

С этого периода по ноябрь 2019 года подозреваемый организовал ряд тяжких и особо тяжких преступлений в России, в том числе похищение.

В настоящее время Виктор Жаринов объявлен в розыск, проводятся следственные действия по установлению его местонахождения.

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